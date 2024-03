(Di sabato 16 marzo 2024)sabato 16ci aspetta una ricca giornata di. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante maschile e lo slalom femminile a Saalbach, mentre la Coppa del Mondo di biathlon regalerà i due inseguimenti a Canmore. La Coppa del Mondo di sci di fondo offrirà le 10 km a Falun. Spazio ai Mondiai di short track e ai Mondiali di curling femminile. Da non perdere lo snowboardcross a Montafon, lo skicross, le dual moguls a Chiesa in Valmalenco, la combinata nordica, il salto con gli sci. Di seguito ilcompleto degli(sabato 16), ildettagliato, tutti gli, il palinsesto tv e. Gli eventi saranno ...

L'attaccante dell'Atalanta, Gianluca Scamacca , ha parlato a Sky per presentare la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League... (calciomercato)

Electronic Arts ha svelato il Calendario ufficiale Dell’Evento Ultimate Birthday per la popolare modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA Sports FC 24 che ha inizio il 15 Marzo e ... (fifaultimateteam)

A che ora parte Lisa Vittozzi oggi nell’inseguimento di Canmore: n. di pettorale, dove vederla in tv e streaming

Doppio appuntamento oggi, sabato 16 marzo, a Canmore, in Canada, per l'ultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: alle ore 18.10 italiane si terrà la 10 km pursuit femminile, mentre all ...oasport

Calendario sport invernali oggi: orari 16 marzo, programma, tv, streaming: Oggi sabato 16 marzo ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante maschile e lo slalom femminile a Saalbach, mentre la Coppa del Mondo di biath ...oasport

Milano-Sanremo 2024 di ciclismo: dove vederla in tv, orari, Rai sport, Eurosport: Tutte le informazioni sulla 115esima edizione della Milano-Sanremo di ciclismo: orari tv, dove vederla in tv in diretta.tvblog