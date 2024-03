Calendario Mondiali short track 2024 oggi | orari sabato 16 marzo | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 16 marzo 2024)16, seconda giornata deidi. Sull’anello di ghiaccio di Rotterdam (Paesi Bassi) sarà una giornata già importante, in quanto vi saranno in palio le prime medaglie. Saranno infatti assegnati i titoli dei 500 e 1500 metri uomini e donne. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 13.30 Fari puntati in casa Italia sulla coppia Arianna Fontana-Pietro Sighel. La campionessa valtellinese, tornata a vestire la maglia della Nazionale italiana a distanza di due anni, ha fatto en plein ieri, passando il turno in tutte le distanze nelle quali è stata impegnata. Vedremo quest’dove riuscirà ad avere un rendimento migliore per massimizzare la sua ...

Il calendario , il programma , gli orari e la copertura tv dei Mondiali di Rotterdam 2024 , ultimo grande evento stagionale di short track . Le gare sono in programma da venerdì 15 a domenica 17 marzo ... (sportface)

Il Calendario dell’ Italia ai Mondiali di curling femminile 2024 , in programma dal 16 al 24 marzo a Sydney, nella provincia della Nuova Scozia in Canada: ecco le informazioni per seguire tutte le ... (sportface)

oggi , sabato 16 marzo , seconda giornata dei Mondiali 2024 di short track . Sull’anello di ghiaccio di Rotterdam (Paesi Bassi) sarà una giornata già importante, in quanto vi saranno in palio le prime ... (oasport)

Calendario Mondiali short track 2024 oggi: orari 16 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 16 marzo, seconda giornata dei Mondiali 2024 di short track. Sull'anello di ghiaccio di Rotterdam (Paesi Bassi) sarà una giornata già importante, in quanto vi saranno in palio le prime me ...oasport

Arriva Vinitaly. E a ottobre la fiera sbarca negli Usa: tutti i dettagli: Una Vinitaly sempre più internazionale, sia in casa – con la presenza crescente di produttori dall’estero - sia in trasferta – con eventi ad hoc, organizzati nelle piazze più strategiche per l’export.repubblica

Mondiali curling femminile 2024: il Calendario delle partite dell’Italia. Programma, orari, tv, streaming: L'Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali 2024 di curling femminile, che andranno in scena a Sydney (Canada, non la nota città in Australia). La nostra Nazionale, reduce dal secondo post ...oasport