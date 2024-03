(Di sabato 16 marzo 2024) Pubblicato il 16 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Stiamo assistendo alla distruzione delad opera di Giuseppe. Vorrei fosse chiaro agli elettori diche l'obiettivo diè distruggere il Pd per essere l'unico candidato premier". Carlo, ancora indeciso sul candidato da appoggiare in Basilicata, a margine di un'iniziativa a Matera va all'attacco dell'ex premier, spingendo per una separazione definitiva tra Dem e 5 Stelle in virtù di un ricongiungimento più 'al centro'. "A noi hanno detto che non siamo parte del 'campo santo', la segretaria Schlein non si fa trovare – lamenta il leader di Azione -. L'unica cosa che mi sento di dire è in bocca al lupo", dice, ma poi aggiunge: "Il Pd ritrovi un po' di orgoglio. Mandate a...

Calenda: "Pd mandi Conte a quel Paese, sta distruggendo il centrosinistra"

" Stiamo assistendo alla distruzione del centrosinistra ad opera di Giuseppe Conte. Vorrei fosse chiaro agli elettori di centrosinistra che l'obiettivo di Conte è distruggere il Pd per essere l'unico ...

Calenda a Matera per presentare il suo nuovo libro, il leader di Azione: domani comunicheremo nostra decisione: Domani, in una conferenza stampa che si terrà a Potenza, alle ore 10, al Grande Albergo, Azione comunicherà la sua decisione per le Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile ...trmtv

