Calciomercato – Rimpianto Kerkez? L’ex Milan è conteso in Premier League

(Di sabato 16 marzo 2024) Milos, ex terzino del, potrebbe diventare unrossonero. Il classe 2003 èin

L'allenatore nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha rivelato: " Si vide subito che era un giocatore di enormi potenzialità. Non era solo tecnico ma anche dotato di grande intuito e ... (sport.virgilio)

Blog: Giacobbo e Gregori, i due centrali del Pescara di Scibilia

Blog Calciomercato.com: Ci sono treni che passano una sola volta nella vita, e se si perdono non si possono recuperare. Non si vuole creare pessimismo, di treni poi ne passano tanti ...vivoperlei.calciomercato

Gazzetta – Calciomercato Inter, che flop: in estate via in tre: Il Calciomercato dell'Inter è stato un flop, a giugno Marotta sarà costretto a vendere tre giocatori arrivati solo l'estate scorsa.mondonapoli

Tancredi Palmeri: «Rimpianto Inter, la finale era già sicura»: Le parole di Tancredi Palmeri, noto giornalista, sull’eliminazione dell’Inter dopo il sorteggio di Champions League Tancredi Palmeri, noto giornalista, è tornato sull’eliminazione dell’Inter contro l’ ...calcionews24