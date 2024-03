Calciomercato Milan – Offerta dei rossoneri per Szymanski | ecco i dettagli

(Di sabato 16 marzo 2024) Ilavrebbe fatto un'al Fenerbahce per Sebastianin vista del prossimoestivo.tutti i

Milos Kerkez, ex terzino del Milan , potrebbe diventare un Rimpianto rossonero. Il classe 2003 è conteso in Premier League (pianetamilan)

Milos Kerkez , ex terzino del Milan , potrebbe diventare un rimpianto rossonero. Il classe 2003 è conteso in Premier League (pianetamilan)

Juvemania, Allegri come Pioli: gli infortuni sono un problema e c'è l'ombra di Thiago Motta

Esordio di Max Allegri in conferenza stampa: Milik ha avuto un problemino. `Ino` poi nemmeno tanto, perchè il comunicato successivo della Juventus parla di lesione..calciomercato

Shakira rompe il silenzio su Pique: «Per farlo giocare a calcio ho messo in pausa la mia carriera»: In una recente intervista, Shakira è tornata a parlare dell'ex compagno e padre dei suoi figli, Milan e Sasha. Shakira e Pique si sono ... stare accanto a Gerard in modo che potesse giocare a calcio.leggo

Milan (ad Salernitana): “C’è rammarico. Liverani fuori Valutazioni in corso”: Milan continua: “Ancora ritiro E’ prematuro, ma non abbiamo fatto riflessioni con Iervolino. Il dialogo con la squadra è diretto, poche settimane fa è venuto al centro sportivo e ha parlato coi ...calciolecce