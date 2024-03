Calciomercato Juve | Giuntoli guarda in casa Bayern per un doppio obiettivo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

Il mercato estivo della Juventus potrebbe portare in dote diversi rinforzi importanti visto il ritorno in Europa dei bianconeri. Giuntoli è al lavoro e avrebbe messo nel mirino un paio di giocatori del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Goretzka e Mazraoui sarebbero i due big finiti nella lista della spesa dell'uomo mercato bianconero.