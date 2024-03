 Calciomercato Inter | Barzaghi | «Zirkzee? Vi spiego la situazione»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 16 marzo 2024) Matteoha parlato del futuro di Joshuain ottica: ecco laspiegata dall’esperto di mercato Matteoha parlato su YouTube delapprofondendo il tema legato ae non solo. CALCIOMERCATO– «? L’potrebbe fare un colpo alla Pavard in attacco, non credo che lui costi molto di più, anche perché col Bologna si possono provare delle operazioni parallele, sfruttando un buon canale che abbiamo già visto con Arnautovic e Fabbian. Si potrebbero trovare delle contropartite tecniche in modo da abbassare la cifra cash. E’ un sogno, ma si può provare. C’è anche quel Guirassy di cui avevamo molto parlato a gennaio. C’è ancora la ...