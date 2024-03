Calciomercato com – Milan | Loftus-Cheek meglio di Kakà e Seedorf | sfida a Calhanoglu e Nocerino|Europa League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 16 marzo 2024) 2024-03-16 19:25:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da.com: La rete segnata allo Slavia Praga migliora le statistiche di Ruben, che si porta a meno uno dalla doppia cifra. L’impatto dell’inglese alla sua prima stagione alè stato notevole: 33 partite giocate, 9 reti segnate e 2 assist: solo Antonio Nocerino, Franck Kessié e Hakanhanno avuto un impatto superiore in rossonero, se contiamo le ultime 15 stagioni della formazione meneghina. A fare la differenza a livello realizzativo è stato proprio lo spostamento in un ruolo più avanzato, a supporto della punta, in una posizione da trequartista fisico, dinamico e d’inserimento. In Europasta facendo la differenza con 4 reti ...