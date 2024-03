Calcio Seconda categoria Ambra-Guazzino è la partitissima Radicondoli in casa

(Di sabato 16 marzo 2024) Nel campionato diladi domani è(girone L): quattro squadre in due punti per un primo posto tutto da giocare. E il Bettolle, quinto, riceve il Terontola… Nel girone M ilè sempre a +6 sullae riceve il Piazze. Ma alle spalle dei rossoneri nessuno molla: l’Olimpic va ad Asciano (che match!), il Monteroni è atteso dal Meroni e la Voluntas prende la strada di Radicofani. Anche il Serre pensa ai play-off giocando a Cetona. Invece Pievescola-Staggia, Rapolano-Rosia e Poliziana-Berardenga sono tutte partite che riguardano lametà della classifica. Nel girone H le speranze di salvezza della Raddese sono appese ad un filo (domani riceve l’Albereta San Salvi). Il Castellina in Chianti è ...

La corsa al vertice del girone bolognese di Seconda ’H’ ha il sapore di un derby tutto made in Bassa modenese, che in pochi chilometri fra Rivara (in foto capitan Vacchi), Finale Emilia e San ... (sport.quotidiano)

Ci sono i big match Real Cameranese-Montemarciano e Filottranese-Olimpia Marzocca in Prima Categoria : ne approfitterà il Sassoferrato Genga per scappare? In Seconda , il Cupramontana ospita l’Ostra ... (vallesina.tv)

Calcio: l’attaccante del Castiglione del Lago. Bebeto, bomber ovunque: "Ho giocato con Balotelli»

PERUGIA – Bara Mamadou Ndiaye, professione goleador. Per gli amici Bebeto il giramondo, uno che solo due stagioni fa giocava contro Balotelli in Turchia. Sei paesi in cui si è fatto conoscere a suon d ...msn

Prime Pagine: "Ritiro e Rabiot: sveglia Juve": Le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola oggi, sabato 16 marzo 2024, si concentrano sulle partite in programma per la 29ª giornata di Serie A. Nell'anticipo di ieri l'Empoli ha perso in casa ...gianlucadimarzio

Calcio, Empoli-Bologna 0-1: Giovanni Fabbian regala il successo ai felsinei nel 29° turno di Serie A: Una vittoria in Zona Cesarini per il Bologna di Thiago Motta. Al Castellani di Empoli, i felsinei si sono imposti grazie a una marcatura al 94' di Giovanni Fabbian, in un match che la compagine rossob ...oasport