Calcio | Roma | piccola lesione all' adduttore | 10 giorni stop e obbiettivo rientro dopo la sosta**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 mar. (Adnkronos) - L'attaccante dellaPaulo Dybala nella seduta di allenamento di ieri ha riportato unaall'lungo della coscia destra e pertanto salterà la gara di domani e la convocazione in nazionale argentina. Nessun allarmismo comunque, in casa, per l'argentino, che osserverà unodi una decina dicon l'di rientrarela sosta, quindi già per la sfida con il Lecce del 1 aprile. Per quanto riguarda Lukaku, che ha un'infiammazione all'anca da gestire, non dovrebbe avere problemi per la gara con il Sassuolo. anche se si attende l'ultimo allenamento.