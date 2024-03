Calcio Napoli | Osimhen in dubbio per l’Inter | le ultime

(Di sabato 16 marzo 2024) C’è grande attesa per sapere se ilpotrà o meno contare sul centravanti nigeriano nella difficile trasferta al Meazza contro. “Serientrerà nel gruppo che partirà per Milano, allora sarà regolarmente al centro dell’attacco. Viceversa, Calzona potrebbe addirittura ridare una maglia da titolare a Giovanni Simeone, per la prima volta dal

Il centravanti del Calcio Napoli ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona. Il Calcio Napoli si è allenato questa mattina ... (2anews)

La 26esima giornata della stagione regolare della Serie A di Calcio a 5 2023-2024 si è ufficialmente aperta con tre anticipi in programma nel friday night del futsal italiano. Ecco come sono andate ... (oasport)

Foggia-Juve Stabia, vendita vietata a sostenitori gialloblù

Il Prefetto della Provincia di Foggia comunica, per l’incontro di Calcio Foggia-Juve Stabia, in programma per il giorno 17 marzo 2024 presso lo stadio Pino Zaccheria alle ore 20:45, ...tuttocalciopuglia

Napoli, provocazione a De Laurentiis: “Rinunci ai 70 milioni della Uefa”: Aurelio De Laurentiis resta il personaggio più discusso degli ultimi giorni con una nuova provocazione in ballo per il Napoli ...ultimecalcionapoli

Serie B, giorno 21: Ternana e Lazio: duello a distanza per la serie A: La Ternana gioca in casa contro la Res Roma, reduce dalla sconfitta nel derby contro l’altra capolista, la Lazio. Forte di Pirone, 15 gol in campionato, la Ternana schiera il miglior attacco del ...donnesulweb