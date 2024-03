Calcio | l’attaccante del Castiglione del Lago Bebeto | bomber ovunque | Ho giocato con Balotelli»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) PERUGIA – Bara Mamadou Ndiaye, professione goleador. Per gli amiciil giramondo, uno che solo due stagioni fa giocava controin Turchia. Sei paesi in cui si è fatto conoscere a suon di gol, dalla Svizzera al Kosovo, passando per Turchia, Cipro, Ungheria e Italia dove ilsenegalese classe 1991 è arrivato per la prima volta a 17 anni. "Un procuratore mi ha portato a Teramo". Da lì il via al percorso professionistico delpoliglotta, uno che parla correntemente 5 lingue e in campo si fa capire a suon di gol. Sono 14 le reti realizzate finora con la maglia deldel, vicecapocannoniere del campionato di Eccellenza, alle spalle di Alessandro Rossi dell’Ellera che guida la speciale classifica con 16 centri. "Sarà dura arrivare davanti. Segna ...