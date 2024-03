Calcio femminile | Fiorentina sconfitta dal Sassuolo nella poule Scudetto di Serie A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Si comincia. Titolo di campione d’Italia e piazzamento Champions League da una parte, confronti per non retrocedere dall’altra. In questo modo si svilupperà questa seconda fase dellaA die bisognerà prestare attenzione alle duee Salvezza) per determinare i verdetti di questa stagionerealtà nazionale. La seconda fase per le prime cinque squadre del campionato si è aperta con la sfida tra, con le Viola che cercheranno di blindare la qualificazione alla Champions, dalla prossima edizione con tre squadre italiane al via. Ebbene, la formazione di De La Fuente, vittoriosa nelle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, è stataa sorpresa dalle neroverdi con ...