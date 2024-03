Calcio donne serie B | obiettivo riscatto dopo il ko contro la Ternana Leoni cerca una gioia sul Titano

(Di sabato 16 marzo 2024) AREZZO Vuole tornare a vincere l’Arezzo. Per la classifica, così da allontanare la terzultima posizione occupata proprio dal San Marino che ospiterà le amaranto domani. Per la nuova allenatrice Ilaria, a caccia della primasulla panchina della prima squadral’esordio persola forte. E anche per il presidente Massimo Anselmi, che alla vigilia di questa trasferta, la seconda di fila, è tornato a parlare per motivare la squadra: "La partita di domani è fondamentale per il finale di stagione. È un esame da affrontare a testa alta e con consapevolezza per crescere come gruppo". Il presidente ne ha approfittato anche per spiegare la scelta del cambio di guida tecnica: "Eracleous avrebbe comunque lasciato a fine stagione quindi abbiamo pensato di ...

Paolo Auricchia, preside dello Scientifico Vieusseux di Imperia, si unisce all’ondata via social di offese sessiste alla guardalinee spagnola Guadalupe Porras. In città stupore e polemiche (genova.repubblica)

Calcio Femminile, su Dazn i migliori match playoff della Serie A

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Assicurare al Calcio femminile un futuro sostenibile ... basti pensare che nel 2023 sono state quasi 17 milioni le donne, in tutto il mondo, impegnate in tornei calcistici ...tuttojuve

Dazn e il Calcio femminile: playoff anche in modalità free: In occasione del via della fase di playoff di Serie A, a disposizione di appassionate e appassionati una selezione delle migliori partite in calendario, in modalità gratuita ...tuttosport

Qatar e Marocco ospiteranno Mondiali Calcio U17 per 5 anni: Il Mondiale U17 in Qatar vedrà in campo 48 nazionali, in una strategia che, ha spiegato il presidente della Fifa Gianni Infantino, fa parte degli obiettivi globali delle federazione internazionale del ...ansa