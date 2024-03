CALCIO DILETTANTI Segesta-Riccò match di alta classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Sfida dioggi 14.30 all’Andersen di Sestri Levante nell’anticipo della 22ª di Prima categoria che metterà di fronte il(seconda forza del girone) ed ilLe Rondini, attualmente al quinto posto. Arbitra Porzio di Genova. L’esito di questo importante incontro influirà nella lotta sia per il primato che per i playoff visto l’equilibrio che regna nel girone. Seconda categoria. Nell’anticipo della 22ª giornata oggi alle 15 al ‘Bertolotti’ di Bolano si affronteranno la Bolanese B ed ilPopolare Spezia. Arbitra Campodonico di Chiavari. Bolanesi decisi a vincere per confermare la loro crescita, gli spezzini cercheranno di ben figurare Juniores nazionali. Turno di riposo nel girone F: la Fezzanese tornerà in campo in campo sabato 23 marzo sul campo della capolista Tau ...