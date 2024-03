Calcio a 5 Serie c1 Città | penalizzazione e sconfitta a tavolino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Si ritrova con un punto in meno in classifica nel campionato regionale diC1 ildi Massa che si è visto assegnare laper 6 a 0 del match disputato a metà febbraio a Rapolano Terme contro l’Ibs Le Crete. E’ stato accolto, infatti, il reclamo effettuato della società senese che aveva evidenziato la mancanza nella distinta di gara del team massese dei due giocatori in quota (nati dal 1° gennaio 2003 in poi) previsti obbligatoriamente dalla normativa. Ildi Massa, consapevole di aver schierato un solo Under, aveva presentato alcune memorie difensive, legate a presunti vizi di forma del reclamo, che hanno fatto slittare di un mese in pratica il responso del giudice sportivo che è arrivato questo giovedì. Gli apuani, che in quella trasferta avevano ottenuto un ...