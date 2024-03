Calcio a 5 Serie C Oledinamica Forlivese in casa del Sassuolo

La 26esima giornata della stagione regolare della Serie A di Calcio a 5 2023-2024 si è ufficialmente aperta con tre anticipi in programma nel friday night del futsal italiano. Ecco come sono andate ... (oasport)

Si ritrova con un punto in meno in classifica nel campionato regionale di Serie C1 il Città di Massa che si è visto assegnare la sconfitta a tavolino per 6 a 0 del match disputato a metà febbraio ... (lanazione)

AREZZO Vuole tornare a vincere l’Arezzo donne . Per la classifica, così da allontanare la terzultima posizione occupata proprio dal San Marino che ospiterà le amaranto domani. Per la nuova ... (sport.quotidiano)

Real Mallorca – Granada streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv

Questo pomeriggio alle ore 14.00 si terrà la sfida valevole per la sfida della ventinovesima giornata di LaLiga 2023/24 tra Real Mallorca e Granada. La sfida sarà visibile in diretta streaming esclusi ...generationsport

Diretta/ Brescia Catanzaro, video streaming tv: padroni di casa favoriti (Serie B, 16 marzo 2024): La diretta del match Brescia Catanzaro sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario ...ilsussidiario

Sport in tv oggi (sabato 16 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming: Oggi sabato 16 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells, con Jannik Sinner in campo per continuare a sognare in grande. Imperd ...oasport