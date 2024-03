(Di sabato 16 marzo 2024) Èto ilsulla quattordicesima edizione di(Yachting Aftersales and Refit Experience).daper numero di partecipanti e per eventi organizzati all’interno della tre giorni iniziata mercoledì. "“2024 – ha commentato Pietro Angelini, direttore di Navigo, organizzatore dell’evento – è statadae siamo soddisfatti dei risultati; una dimostrazione che il business del refit è attrattivo e che il taglio internazionale che abbiamo dato alla manifestazione è premiante". Difatti sono stati oltre 2000 i meeting organizzati nella formula speed date,assoluto per l’evento. E sono stati circa 500 gli operatori partecipanti provenienti da tutto il mondo. L’evento ha visto poi la ...

Cala il sipario su Yare: "Un’edizione da record"

Numeri strabilianti con oltre 2000 meeting principalmente su yachting e refit. Più di 500 i convegnisti presenti e 120 i comandanti arrivati da tutto il mondo.lanazione

