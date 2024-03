Cade in un crepaccio | paura per un escursionista Salvato da vigili del fuoco e soccorso alpino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) La Spezia, 16 marzo 2024 – Disavventura a lieto fine per un uomo di 70 anni residente a Lavagna. Nelle prime ore del mattino di oggi, 16 marzo, è toccato alla squadra deideldel distaccamento di Brugnato intervenire in località Framura per salvarlo dopo la caduta in un. Dell’uomo non si avevano notizie dal giorno prima, quando si era avventurato lungo un sentiero che collega le località di Bonassola e Framura. Il 70enne è stato ritrovato nei pressi dell'abitato di Framura in una zona impervia. Il recupero, effettuato con tecniche di derivazione speleo alpinistiche, è stato possibile grazie alla collaborazione del personale deidele deldi La Spezia. Sul posto i Carabinieri del Comando Stazione di Deiva Marina ...