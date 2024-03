Cade dalla barella in ambulanza dopo le dimissioni dall’ospedale | muore 85enne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 marzo 2024 – Era appena stata dimessadi Termini Imerese, quando sull’, nel tragitto di ritorno a casa, lasi è rovesciata e la paziente è morta. Tragedia a Termini Imerese. La donna di 85 anni era stata appena dimessacittadino dove era stata ricoverata per insufficienza renale. Le sue condizioni erano nettamente migliorate e quindi i medici ne avevano disposto le. Poi il tragico epilogo. Per il trasporto a casa i familiari si sono rivolti a una ditta privata, ma nel corso del trasferimento dentro l'lasi è ribaltata, laè caduta battendo la testa. È stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso, ricoverata, ma è morta per un’emorragia alla testa. I familiari ...