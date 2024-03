Buon compleanno Elena Bonelli | Simonetta Ragionieri…

(Di sabato 16 marzo 2024)Ragionieri, Eugenio Bennato, Franca Leosini, Mario Canzio, Mariano Crociata, Isabelle Huppert, Pietro Liuzzi, Ruben Buriani, Antonio di Bella, Marco Tarquinio, Massimo Tecca, Carlo Verna, Roberto Galia, Flavia Fortunato… Oggi 16 marzo compiono gli anni:Ragionieri, manager; Renato Guarini, statistico; Franca Leosini, giornalista, conduttrice tv; Mauro de Grassi, ex calciatore; Salvatore di Cristina, arcivescovo; Bruno Boero, allenatore pallacanestro. Inoltre, festeggiano: Giuseppe Nisticò, politico; Francesco Giovanni Brugnaro, arcivescovo; Michele Cossyro, scultore, pittore, ceramista; Franz Prati, architetto; Angela Maria Bottari, politica; Virgilio Pante, vescovo; Ivan Romanzini, ex calciatore Verbania, Taranto, allenatore; Mario ...

Gli auguri di Rabiot a Pogba: “Buon compleanno fratello”

Adrien Rabiot, tramite una Instagram Stories, ha voluto fare gli auguri di Buon compleanno a Paul Pogba: "Piochiiiiiii Buon compleanno, fratello", ha scritto il numero 25 juventino.tuttojuve

Pogba, gli auguri social della moglie FOTO: La moglie di Paul Pogba, Zulay, gli ha fatto gli auguri di Buon compleanno tramite i propri profili social. Queste le parole della donna: ZULAY- "Buon co.ilbianconero

POGBA compie gli anni, gli auguri della moglie Zulay: "Sempre al tuo fianco, supereremo tutto insieme": Momento difficile per Paul Pogba, reduce dalla squalifica per quattro anni per doping. In attesa dell'esito del ricorso, il centrocampista ha oggi compiuto gli anni. Sui social sono arrivati ...tuttojuve