Brebemi col segno “più”. Utenti cresciuti del 14%

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Non si arresta la crescita dell’autostradaA35, nata 10 anni fa come alternativa all’A4, ormai sempre più conosciuta e apprezzata per la garanzia che dà sui tempi di percorrenza. Il traffico dei veicoli leggeri, ovvero auto e moto, nel 2023 è cresciuto del 14,7% rispetto al 2022. Quello dei mezzi pesanti, invece, del 9%. Nel 2023 sul 2022 la media nazionale di crescita del traffico di veicoli leggeri sulle altre autostrade è stata del 7%. La, dunque, ha raggiunto il doppio di questo risultato. I motivi individuati dalla società concessionaria per spiegare questa crescita sono anche la bassa incidentalità e il fatto che negli ultimi quattro anni lungo il tracciato dell’autostrada si sono insediate diverse logistiche e aziende che hanno generato inevitabilmente traffico ma anche occupazione. È stato calcolato che sono novemila i nuovi ...