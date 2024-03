(Di sabato 16 marzo 2024) Idelle forze armate brasiliane incastrano l’ex presidente Jairposizionandolo sulla scena del crimine e descrivendolo come il vero tessitore della trama golpista che puntava a impedire l’insediamento di Luiz Inacioda Silva dopo la sua vittoria alle elezioni dell’ottobre 2022. I retroscena che affiorano dalle deposizioni degli ex comandanti di esercito ed aeronautica, sentiti come testimoni, lasciano pochi dubbi sulla “partecipazione effettiva” dialcolpo di Stato, sfumato proprio per la mancanza di sostegno deie sfociato nell’invasione di Corte suprema, Parlamento e sede presidenziale l’8 gennaio 2023. A quanto pare, solo l’ultimo di una serie di tentativi di generare il caos che coinvolgono l’ex capo dello Stato, ormai già riparato ...

Robinho rischia l’arresto anche in Brasile . L’ex giocatore del Milan, condannato a nove anni per stupro nel 2017, è ancora a piede libero nel suo Paese. Il 20 marzo , secondo quanto riportano i media ... (sportface)

In Brasile , il governo dello stato di San Paolo ha inviato cibo e acqua agli abitanti della cittadina turistica di Ubatuba, sulla costa settentrionale, dopo che le forti piogge degli ultimi giorni ... (quotidiano)

Brasile, sul tentato golpe contro Lula i vertici militari inchiodano Bolsonaro: “Espose i suoi piani in diversi incontri, ci opponemmo”

I vertici delle forze armate brasiliane incastrano l’ex presidente Jair Bolsonaro posizionandolo sulla scena del crimine e descrivendolo come il vero tessitore della trama golpista che puntava a imped ...ilfattoquotidiano

Cresce l’emergenza Dengue in Brasile: oltre 1,5 milioni di casi: L’allarme Dengue in Brasile cresce con una stima di 4,2 milioni di contagi entro il 2024. Situazione critica anche per zika e chikungunya. Le ultime notizie ...theitaliantimes

Mc con la capolista Petrarca. Jezin saluta e torna in Brasile: Il Modena Cavezzo cerca la salvezza matematica contro il Petrarca Padova. In C1 e C2 si giocano importanti sfide per playoff e playout. Serie D: lo United Carpi ha già giocato.ilrestodelcarlino