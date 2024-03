Brasile | Bolsonaro aveva discusso di un possibile colpo di stato

Brasile Polizia, 'Bolsonaro partecipò al tentativo di golpe'

I retroscena che affiorano dalle deposizioni dei vertici delle forze armate brasiliane confermano la «partecipazione effettiva» dell'ex presidente Jair Bolsonaro nell'elaborazione di un colpo di stato ...bluewin.ch

Brasile: media, Lula pensa a rinegoziare debito per rilanciare commercio e investimenti in Africa (2): Tra i nove Paesi africani in debito con il Brasile, il Mozambico detiene quello più alto (143 milioni di dollari), proveniente da prestiti concessi dalla Banca nazionale per lo sviluppo (Bndes). La ...agenzianova

Brasile, la polizia: "Bolsonaro partecipò al tentativo di golpe": In Brasile le deposizioni dei vertici delle forze armate confermano la "partecipazione effettiva" dell'ex presidente Jair Bolsonaro nell'elaborazione del colpo di stato per impedire l'insediamento di ...tgcom24.mediaset