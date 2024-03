Braglia e il derby | Non è una partita come le altre Lo stadio pieno ci darà la carica

(Di sabato 16 marzo 2024) GUBBIO – "Non è unale". Esordisce così misterin conferenza stampa, consapevole del fatto che la gara contro il Perugia vale molto di più di tre punti, sia per quanto riguarda la classifica (appena quattro i punti di distacco tra le due formazioni) che per quanto riguarda i tifosi e la rivalità esistente tra le due squadre. I numeri, aggiornati al tardo pomeriggio di ieri, suggeriscono un’atmosfera sicuramente diversa da quella che solitamente accompagna i match casalinghi del Gubbio. Gli spettatori previsti superano i 2500 e si avvicinano ai 2600: la curva ospiti è sold out – sono stati venduti i 1175 tagliandi disponibili – cosìanche la curva rossoblù è vicina al riempimento. Numeri che non si vedono facilmente a Gubbio,fa notare mister ...

