Boxe | Roberto Duran ricoverato per un problema cardiaco

(Di sabato 16 marzo 2024) Il mondo dello sport è in ansia per, l’ex pugile campione del mondo in quattro diverse classi di peso (leggeri, welter, superwelter, medi),in ospedale per un. A renderlo noto sabato è stata la famiglia del 72enne ‘mani di pietra’, che “ha subito una complicazione di salute a causa di un blocco atrioventricolare”, fa sapere la sua famiglia in una dichiarazione sull’account Instagram di. “Siamo in attesa dei risultati per poter fornire maggiori informazioni sulla sua salute”, prosegue il comunicato. “Ringraziamo i nostri parenti, amici e tutti i suoi sostenitori che pregano per lui”. Il presidente della WBC Mauricio Sulaiman ha dichiarato in un post sui social media cheè in cura in un ospedale di Panama. “La sua ...