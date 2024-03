Bòtte e umiliazioni alla fidanzata Pregiudicato finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Ancora casi di violenza su compagne o ex. La polizia ha arrestato per maltrattamenti in famiglia un35enne che da un anno picchiava la convivente. E’ stata la madre dell’uomo a chiamare la Questura, denunciando che il figlio stava prendendo a schiaffi la. All’arrivo degli agenti la coppia era ancora in casa,periferia cittadina, con la giovane donna, tremante, che presentava un evidente livido al mento. In manette è finito un ucraino,per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale. E’ stata la ragazza a riferire ai poliziotti di essersi trasferita in quella casa con la madre e il patrigno di lui da oltre un anno, ma dal marzo dell’anno scorso erano cominciate le violenze. Minacce e insulti, ma anche calci, pugni e mani strette intorno al collo. Un calvario, con ...