(Di sabato 16 marzo 2024) "Amphithéâtre Gaza". I gruppi filo palestinesi hanno rinomato così all'parigina Science Po la grande aula magna intitolata a Émile Boutmy, dopo aver impedito l'ingresso a una stu...

Botte e boicottaggi, le università europee sono al "momento Harvard"

In tutto il vecchio continente gli ebrei nei vari campus si nascondono, dagli studenti ai professori, in un'ondata di antisemitismo che non sembra fermarsi ...ilfoglio