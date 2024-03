Bosco avvisa i nerazzurri | “Maggio si avvicina L’Inter dovrà restituire 350 milioni ai finanziatori”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 16 marzo 2024) L’editoriale di Andreaha scosso l’ambiente calcistico con una dettagliata analisi della situazione finanziaria del. Da Torino tuonano: “deve350aisi”, sono le parole che risuonano nell’ambiente calcistico, portando all’attenzione una questione finanziaria di rilevanza per la società nerazzurra., giornalista tifoso della Juventus, ha evidenziato la problematica in un editoriale su TuttoJuve, ponendo domande cruciali sulla capacità del presidente Zhang di fronteggiare questo debito imminente. “Zhang dove li prenderà?”, si chiede, sollevando dubbi sulla fonte dei fondi necessari per saldare un debito così consistente. “C’è la vicenda ...