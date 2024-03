Bordon | «Inter | vantaggio solido in campionato Un obiettivo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 16 marzo 2024) Ivano, ex portiere della Serie A, ha definito su Radio Sportiva l’finale dell’per la stagione corrente. Champions League purtroppo finita.– 16 punti dal Milan secondo in classifica. La vittoria delè molto vicina, Ivanoavverte su quest’aspetto comunque: «Lo sconforto per la partita di Madrid non credo arriverà. Diciamo che hanno talmente unche devono solo gestire. Molto. Sia l’che il Napoli sono deluse dal non passaggio del turno in Champions League. Entrambe hanno degli obiettivi. I nerazzurri non devono concedere troppi punti alle inseguitrici, il Napoli deve rientrare nella lotta per il quarto posto».-News - Ultime notizie e ...