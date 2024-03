(Di sabato 16 marzo 2024)al via. Dal lunedì 18al 31 maggio 2024) sarà possibile presentare domanda - tramite servizio online o Contact center - per ottenere...

Si avvicina il clic day per il Bonus psicologo . Dal 18 marzo al 31 maggio 2024 i potrà presentare la domanda per ottenere il contributo relativo all’anno 2023 che potrà essere di 500, 1.000, o ... (open.online)

D'Amato, giusta l'attenzione, serve rivoluzione copernicana - Mobilitazione nazionale sui Disturbi del comportamento alimentare promossa da Azione Under 30, che ha organizzato in diverse città italiane iniziative per portare il tema all'attenzione dell'opinione ...ansa

Bonus psicologo 2024, click day in arrivo per ottenere fino a 1.500 euro: come fare domanda - Al via da le richieste per il contributo a sostegno delle spese di psicoterapia degli interessati che hanno un Isee inferiore a 50mila euro ...quifinanza

Bonus psicologo, domande dal 18 marzo: contributo fino a 1.500 euro in base all'Isee. Requisiti e importi - Bonus psicologo al via. Dal lunedì 18 marzo (fino al 31 maggio 2024) sarà possibile presentare domanda - tramite servizio online o Contact center - per ottenere il contributo ...ilmessaggero