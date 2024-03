Bonus psicologo 2024 | click day in arrivo per ottenere fino a 1 500 euro | come fare domanda

(Di sabato 16 marzo 2024) Lunedì 18 marzo riparte ilversioneal 31 maggio sarà possibile presentare laper chiedere un contributoa un massimo di 1.500, a seconda delle fasce di reddito dei beneficiari, a sostegno delle spese per sessioni di psicoterapia. La misura introdotta nel 2022 per finanziare la cura della salute mentale contro ansia, stress, depressioni e fragilità, è stato pensato chi possiede un Isee sotto i 50milae abbia bisogno di un percorso psicoterapeutico per affrontare i contraccolpi subiti durante la pandemia e nella crisi socio-economica che ne è seguita.: i requisiti Il contributo può essere riconosciuto solo una volta per ogni richiedente e prevede ...

