Bomba davanti al municipio di Ottana nel nuorese | ingenti danni

(Di sabato 16 marzo 2024) AGI - Unaad alto potenziale è esplosa nella notte, poco dopo l'1,aldi, nel. Iall'ingresso e al pianterreno sono. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Nuoro, i vigili del fuoco, il prefetto Giancarlo Dionisi, che per lunedì ha convocato una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, e il sindaco Franco Saba. Il primo cittadino, in carica dal 2020, è deciso ad andare avanti e a non lasciarsi intimidire. "non si merita questo. Continueremo a lavorare", ha dichiarato dopo l'attentato. La stagione delle bombe sembrava conclusa nel paese del, dopo alcuni attentati messi a segno fra il 2002 e il 2004. ...