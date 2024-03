Bomba ad alto potenziale esplode in Italia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 16 marzo 2024) Unaadè esplosa questa notte davanti ad un edificio comunale. Si tratta di un atto vandalico in una piccola cittadina di poco più di 2000 abitanti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma l’esplosione ha provocato gravi danni alla facciata del palazzo e agli infissi. Leggi anche: Incendio a Bologna, Stefania e l’ultimo gesto prima di morire: “Ha tentato di salvare i figli” Leggi anche: Ricercato per quattro omicidi si presenta in TV per partecipare ad un quiz show a premi: l’assurdo retroscena Paura nella notte a Ottana, nel Nuorese, in Sardegna. Unaadè esplosa davanti al Municipio. Secondo i Carabinieri della Compagnia di Ottana e del Nucleo Investigativo di Nuoro, laposizionata intorno ...