Bomba a municipio Ottana | gravi i danni

(Di sabato 16 marzo 2024) 10.30 Esplosa nella notte unaad alto potenziale aldi, in provincia di Nuoro. L'esplosione ha causatoalla facciata e ad alcuni uffici. Al lavoro i Vigili del Fuoco per verificare se l'edificio abbia subito o menostrutturali. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli artificieri dei carabinieri. L'ordigno è stato piazzato al portone d'ingresso. Momenti di paura per la forza dell'esplosione che è stata avvertita in tutto il paese, svegliando i residenti.