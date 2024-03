Bologna | la forza del gruppo Calafiori | un ritorno da campione Lotta e sacrificio per Freuler Odgaard non si arrende mai

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Skorupski 6 A parte un’uscita un po’ ballerina nel primo tempo sulla punizione di Marin controlla senza affanni (e senza parate vere) le avanzate dei toscani. Beukema 6 Nel primo tempo per due volte si traveste da attaccante e ha i palloni per sbloccare la partita, ma non trova il varco vincente. Al 43’ prima manda in porta Niang con un errore grossolano in appoggio poi gli rimonta tre metri e sventa in corner un gol fatto. Tuttavia da terzino destro non è il solito olandese volante. Lucumi 6,5 Presidia bene la sua porzione di area di rigore e all’occorrenza si propone da centrocampista di sostegno alla manovra. Mai una sbavatura.7 Battaglia bene con Niang, che gli sfugge una sola volta (ma per colpa di Beukema). Nel secondo tempo è straripante del solito nelle uscite palla al piede e non a caso il gol vittoria nasce da una sua incursione. Kristiansen 6. ...