Bologna | estasi Champions… il sogno è possibile

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 16 marzo 2024) Ilsogna e tifa le italiane in Europa per provare ad approdare alla prossima Champions League: rossoblù ina Empoli La rete di Fabbian a tempo quasi scaduto ha consegnato entusiasmo e certezze aldi Thiago Motta. Un segnale di come stia andando per il verso giusto la stagione e che la Champions League è undavvero raggiungibile. Da un lato c’è il quarto posto che sarebbe una certezza con sei punti (almeno per il momento) di vantaggio sulla Roma. Dall’altra, invece, c’è la sensazione che anche grazie al Ranking Uefa dovesse arrivare al quinto potrebbe esserci la certezza di giocare la nuova competizione europea nel 2025. A questo va aggiunto anche il calendario perché nelle ultime nove gare di campionato i rossoblù affronteranno i giallorossi nello scontro diretto, poi verso la fine Napoli e ...