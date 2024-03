Bologna Città 30 | il popolo del sì in piazza per rilanciare il modello E i Friday for Future contestano Lepore

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2024 – Il rilancio della30, a due mesi dalle prime multe, è avvenuto dalle 16 di oggi inSan Francesco. Alla festa è arrivato anche il sindaco Matteo, subito fermato dagli ecologisti diforche chiedono al sindaco lo lo stop definitivo al cantiere del Passante, perché è un “ecomostro che, non fa bene allae si mostra incoerente proprio con la30", dicono.ha invitato gli ecologisti a un confronto il prossimo 20 marzo in occasione del convegno in Regione a cui parteciperà anche il ministro Salvini. “La30 è un passo avanti da costruire insieme. Contano i numeri non le impressioni”. Infatti, il sindaco annuncia che sono “tre mila i controlli ...

"Lo ammetto, sono emozionato. E non so come reagirò". Signore e signori, 18 anni dopo , Andres Pelussi è qui. Sì, proprio lui, l’argentino che fu capitano della Virtus nel 2006 e che Zare Markovski ... (sport.quotidiano)

Sora - 'Crisi della finanza, dell'economia e dell'Europa', in Comune interessante conferenza del dottor Carlo Salvatori (VIDEO): ...parlare alle giovani generazioni e così questa mattina erano presenti anche studenti della città di ... Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna, la ...

√ CCCP: polemiche per il concerto in programma a Bologna: ...CCCP in programma a Bologna, in piazza Maggiore. Un live già sold out il cui costo del biglietto era di 50 euro. Una cifra che, per un concerto in una piazza pubblica, sta destando proteste in città ...