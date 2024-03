Bollette luce e gas | aumenti del 26 | 2% in tre anni nonostante il calo dei costi di mercato | i motivi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 16 marzo 2024)didel gas naturale (28 euro per MWh) e dell’energia elettrica (87 euro per MWh) nel febbraio 2024 siano ritornati ai livelli di giugno 2021, ledie gas del 2023 hanno subito un incremento di 328 euro rispetto a trefa. Questo rappresenta un aumento complessivo del 26,2%, di cui 153 euro (24,2%) per l’elettricità e 175 euro (28,1%) per il gas. I dati sono stati forniti dalla Cgia di Mestre. Tuttavia, ci si chiede perché lenoil ribasso dei prezzi delle materie prime dal finire del 2022. Le motivazioni e aree maggiormente colpite La crisi energetica ha impattato i consumi die gas, soprattutto nel 2022, causando un aumento delle caparre e ...