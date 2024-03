Bollate | Nuovi orti collettivi e didattici in via Nenni per la rigenerazione urbana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Undiciin via. È diventato realtà il primo dei dieci interventi realizzati con fondi del Pnrr ottenuti dal Comune diper la. Si tratta degliurbani che saranno destinati alla coltivazione collettiva ma anche alla didattica: recintati, abbinati ad altrettante casette di legno per il deposito degli attrezzi e dotati di un punto di allacciamento dell’acqua. Glisaranno collaudati nei prossimi giorni e poi assegnati dal Comune attraverso una gara pubblica. In questi, come in tutti gli altri del Comune, secondo il regolamento è consentita esclusivamente la coltivazione di ortaggi ed erbe ...