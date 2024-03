Boeing precipita in picchiata | l’incredibile causa della tragedia sfiorata VIDEO

(Di sabato 16 marzo 2024) Pubblicato il 16 Marzo, 2024 Laè ancor più sconcertante del terrore che è stato provato dai passeggeri, quelli del787 DreamlinerLatam Airlines che, mentre stava raggiungendo Auckland da Sidney, ha improvvisamente perso quota,ndo inper alcuni, infiniti, drammatici istanti. Quel che è stato scoperto grazie alle indagini che sono state avviate per capire cosa avesse fatto rischiare un disastro aereo ha a dir poco del. L’HOSTESS SBADATA Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, che ha avuto la possibilità di accedere a informazioni riservate di fonti americane, una hostess ha premuto involontariamente il pulsante sul sedile del pilota mentre stava servendo un pasto. Il pulsante ha innescato una funzione ...

