Boeing | i problemi non finiscono | in Oregon 737-800 atterra con un pannello mancante

(Di sabato 16 marzo 2024) Portland (Stati Uniti), 16 marzo 2024 – Nonle grane per: un 737-800 operante per la United Airlines èto incon unesterno. Il colosso degli aerei negli ultimi mesi è stato colpito da una pioggia di polemiche per una serie di incidenti e problematiche legate ai suoi velivoli. Da quanto si apprende dalla Federal Aviation Administration, il volo, partito da San Francisco, èto all’aeroporto di Medford con a bordo 139 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Gli esperti della Faa hanno effettuato un’ispezione, che ha evidenziato l’assenza di unparte del velivolo, costruito 25 anni fa. Seguiranno ora due indagini, l’una da parte della stessa agenzia e l’una a cura della United Airlines. ...