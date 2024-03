(Di sabato 16 marzo 2024) Secondo il Wall Street Journal l'assistente di volo avrebbe urtato inavvertitamente il sedile di un pilota mentre serviva un pasto Sarebbe stata provocata da un, schiacciato per errore, l'improvvisa perdita di quota di un787 Dreamliner della Latam Airlines che era partito da Sydney e diretto a Auckland. E' quanto riporta il Wall

La rivelazione di un passeggero del volo Latam da Sydney a Auckland protagonista dello spaventoso incidente in cui sono rimaste ferite oltre 50 persone: "Il comandante a bordo ha ammesso che i ... (fanpage)

Boeing 787 in caduta verticale, "pulsante premuto per sbaglio da hostess"

Usa, Boeing 737 della United Airlines atterra senza un pannello esterno: Il danno al Boeing 737-800 è stato scoperto nel corso di un’ispezione dopo che l’aereo proveniente da San Francisco era atterrato in sicurezza con 139 passeggeri e sei membri dell’equipaggio a bordo n ...ilsole24ore

