Birra da “guinness” | è il trionfo del Made in Italy | nei pub si festeggia San Patrizio con quella italiana

(Di sabato 16 marzo 2024) Dopo il rugby, con gli azzurri che hanno la meglio sul Galles, ilinbatte un altro primato e conquista un nuovo podio: nei pub siSananche con la, con le importazioni in Irlanda, Gran Bretagna e Stati Uniti, che sono cresciute in valore del 16% nel 2023. L’annuncio che inorgoglisce il settore lo dà la Coldiretti, sulla base di un’analisi elaborata su dati Istat diffusa in occasione del San Patrick Day che si celebra il 17 marzo, e di cui proprio larappresenta uno dei simboli più noti e celebrati a suon di brindisi. Ildella: i pubno SanconE alla fine, tra rilievi e ...

Il 17 marzo si celebra il St. Patrick's Day

Sláinte! Ogni anno il 17 marzo si celebra il St. Patrick’s Day, ossia la festa del santo patrono d’Irlanda, la più importante dell’intera Repubblica d’Irlanda. Un’occasione in cui Dublino e la nazione ...tgcom24.mediaset

House of guinness: il creatore di Peaky Blinders svilupperà per Netflix la serie sulla famiglia del celebre marchio di Birra: Dopo il successo ottenuto con Peaky Blinders, Steven Knight e Netflxi tornano a lavorare insieme per House of guinness, serie incentrata sulla famiglia che ha fondato il celebre marchio di Birra.cinematographe

Nuova limited edition da Rum Zacapa e Carlo Cracco: la Birra guinness e molti altri marchi eccezionali e popolari. DIAGEO è presente in Italia anche con un sito produttivo a Santa Vittoria d'Alba (CN), uno dei più importanti centri di produzione in ...horecanews