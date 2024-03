Biathlon | start list inseguimento femminile Canmore 2024 | italiane in gara e pettorali di partenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Ladell’di, ultima tappa della Coppa del Mondo 2023/24 di. Dopo la vittoria nella sprint Lisa Vittozzi cerca un altro successo per sognare di vincere la classifica generale, che ora la vede in seconda posizione a sole 7 lunghezze di distanza dalla leader Tandrevold. La sappadina scatterà dunque con il pettorale numero 1, mentre la rivale norvegese partirà con il 17. Per quanto riguarda le altre azzurre qualificate, Samuela Comola sarà al via con il 13, Beatrice Trabucchi con il 21 e Michela Carrara con il 27. Infine più indietro partiranno anche Rebecca Passler e Hannah Auchentaller, rispettivamente con il 52 e il 54. Di seguito lacompleta....