Biathlon | Lisa Vittozzi vince la Pursuit | la Coppa del Mondo d’Inseguimento è sua

(Di sabato 16 marzo 2024) Canmore, 16 marzo 2024 –disegna un grande finale di stagione indele nelFemminile è la vincitrice dell’ultimadel 2024. Sale sul primo gradino del podio a Canmore e si prende la, il secondo Trofeo di Ghiaccio per lei, a seguito di quello nell’Individuale: “E’ meraviglioso – ha detto, come riporta fisi.org -, ho controllato la pressione nel miglior modo e sono molto contenta di come ci sono riuscita. Non ho voluto spingere all’inizio, ma lasciare sfogare le avversarie, che facessero la loro gara. Io intanto facevo la mia. E sono veramente soddisfatta di come è andata. Sono davvero contenta e non vedo l’ora di gareggiare domani”. Domani c’è in programma la mass ...