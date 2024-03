Biathlon | Lisa Vittozzi | “Sono riuscita a gestire la pressione | non vedo l’ora che arrivi domani”

(Di sabato 16 marzo 2024) E dopo la Sprint anche l’inseguimento.scatenata nell’ultima tappa della Coppa del Mondo dia Canmore (Canada). Sulle nevi nordamericane la sappadina èa replicare il successo nella gara dei due poligoni, portandosi a casa il successo anche nella pursuit. Una vittoria di classe e di gestione in cui l’azzurra ha saputo leggere alla perfezione la situazione e dominare la gara. Un capolavoro con il tempo di 28’15?9 e un solo errore, precedendo quattro francesi: Lou Jeanmonnot a 12?2, Justine Braisaz-Bouchet a 19?4, Julia Simon a 1’03?2 e Gilonne Guigonnat a 1’07?6. Un risultato che le ha permesso di conquistare la Coppa di specialità, la seconda dopo quella Individuale, e soprattutto di portare il proprio vantaggio nella classifica generale sulla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold (oggi ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’ Inseguimento MASCHILE DI Biathlon DALLE 22.10 18.58 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 18.57 ... (oasport)

Classifica Coppa DEL Mondo GENERALE 1 Vittozzi Lisa ITA 1071 2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1010 3 JEANMONNOT Lou FRA 978 4 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 975 5 SIMON Julia FRA 958 6 HAECKI-GROSS ... (oasport)

Apoteosi Vittozzi: vince anche la Pursuit di Canmore, prende la Coppa di specialità ed è match point per la grande Coppa

Lisa Vittozzi prende tutto in una trionfale prova nell'Inseguimento dove conquista la sua seconda coppa di specialità in stagione e ipoteca la sfera di cristallo dove ora può contare su 61 punti di ...neveitalia

Lisa Vittozzi vince la Coppa del Mondo di Biathlon se… Le combinazioni per l’ultima gara: Quando manca soltanto la mass start di Canmore (Canada) al termine della Coppa del Mondo 2023-2024 di Biathlon, Lisa Vittozzi vanta 61 punti di vantaggio sulla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold: 10 ...oasport

Puntata speciale di "Zero Rapido": alle 20.00 in diretta per la doppia impresa di Lisa Vittozzi ad un passo dalla coppa: La vittoria nell'Inseguimento di Canmore lancia la sappadina verso la sua prima sfera di cristallo assoluta, da conquistare domenica nella Mass Start: ne parliamo stasera ...neveitalia