Biathlon | inseguimento femminile Canmore 2024 | trionfo assoluto di Lisa Vittozzi | che si prende anche la coppa di specialità

(Di sabato 16 marzo 2024)di, che situtto nell’di, penultimo appuntamento delladel Mondo di2023/24. La sappadina infatti recupera i 26 punti di ritardo che la separavano da Julia Simon e si aggiudicaladidiè partita con il pettorale numero 1 dopo la vittoria nella sprint di giovedì, ed è rimasta al comando per tutta la gara, grazie ad uno splendido 19/20 al tiro che le ha permesso di amministrare il vantaggio sugli sci chiudendo con il tempo di 28:15.9.si porta così al comandonella ...

18.32 Siamo all'ultimo poligono. 18.32 Lisa non ...

18.38 Una pazzesca Jeanmonnot chiude seconda a ...

La classifica generale della Coppa del Mondo femminile 2023 / 2024 di Biathlon aggiornata dopo l’ inseguimento di Canmore . Straordinaria vittoria di Lisa Vittozzi, che completa l’en-plein: non solo ... (sportface)

LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Canmore 2024 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca il sorpasso su Tandrevold

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti ...

Startlist, programma, orari, tv e streaming dell'inseguimento maschile di Canmore - I convocati azzurri per Canmore - Classifica di Coppa del Mondo maschile - ...

Johannes Boe trionfa nella Sprint di Canmore, Tommaso Giacomel è ottimo secondo.: Il campione norvegese trova la gara perfetta e, con un distacco che supera il minuto su tutti, mette una seria ipoteca sull'inseguimento di sabato e sulla Coppa del Mondo.neveitalia