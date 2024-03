Berrettini-Vukic in tv | semifinale Challenger Phoenix 2024 | orario e diretta streaming

(Di sabato 16 marzo 2024) Matteosfida l’australiano Aleksandarnelladel torneo125 di, in corso di svolgimento sui campi in cemento dell’Arizona. Il giocatore romano è reduce da una settimana di grande generosità e impegno fisico, con tre rimonte completate ai danni di giocatori francesi. Adesso però arriva addirittura il doppio turno nello stesso giorno, dopo che la pioggia ha compromesso pesantemente il programma del torneo nelle scorse ore. Così dopo la vittoria su Atmanedeve subito tornare in campo contro, già affrontato e battuto proprio lo scorso anno nel torneo di. I giocatori scenderanno in campo dopo la primatra Borges e van Assche, comunque non prima della ...

LIVE – Berrettini-Atmane 3-6, 7-6, 7-6 Challenger Phoenix 2024: RISULTATO in DIRETTA

