Berrettini non vuole fermarsi | “Proverò a fare ancora meglio | match incredibile contro Cazaux”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01:00 Niente da fare, si rimanda alle 02. 00:45 Forse si parte alle 01! C’è un ora di break prima delle 03 italiane, le 19 in Arizona. 00:20 Potrebbe ... (oasport)

Matteo Berrettini batte Cazaux in rimonta dopo oltre 24 ore

Che vittoria da parte del giocatore romano per 7-5 al terzo dopo interruzioni, pioggia e condizioni difficili: la strada verso la risalita continua ...tennisitaliano

Sotto di un set e poi 3-5 nel terzo Matteo ribalta la partita. Ora contro il francese Atmane: Un’altra rimonta fantastica. Matteo Berrettini batte Arthur Cazaux dopo aver superato Hugo Gaston e accede ai quarti di finale del Challenger 175 di Phoenix, dove affronterà Terence Atmane (n. 136 del ...gazzetta

Challenger Phoenix, Berrettini ai quarti: battuto in rimonta Cazaux: Matteo Berrettini approda ai quarti di finale de torneo Atp Challenger 175 punti in corso a Phoenix, in Arizona, dopo una rimonta al termine di un match che è stato interrotto per ben due volte a ...sport.sky